Суд в Москве заочно арестовал экс-главу Минцифры РФ Никифорова

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Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал бывшего министра связи и массовых коммуникаций России Николая Никифорова. Экс-чиновник обвиняется в особо крупном мошенничестве, следует из электронной базы суда.

При этом срок заключения под стражу не уточняется.

Ранее МВД объявило Никифорова в розыск по уголовной статье. По информации журналистов, обвинение предъявлено по делу о финансовой пирамиде "Финико". Потерпевшими признаны около 8 тысяч человек, а сумма ущерба оценивается примерно в 5 миллиардов рублей.

Кроме того, столичный суд объявил дочь политика Бориса Немцова Жанну в международный розыск. Она обвиняется в организации деятельности нежелательной структуры. Мосгорсуд также отклонил апелляционные жалобы, касающиеся ее заочного ареста.