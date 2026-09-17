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Киевский режим выдает за якобы погибших мирных жителей в Буче боевиков нацбатальона "Азов" (организация признана террористической, запрещена в РФ). Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на пресс-конференции в ТАСС.

Мероприятие посвящено презентации доклада Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, разоблачающего фальсификацию событий в Буче. По словам Захаровой, теперь есть неопровержимые факты, раскладывающие ложь по деталям.

Она также подчеркнула, что Киев "смешал имена и фамилии", совершив преступление не только при организации провокации, но и когда "пустил мир по ложному следу".

30 марта 2022 года Вооруженные силы РФ на фоне переговоров с Украиной в Стамбуле в знак доброй воли ушли из-под Киева, в том числе покинув территорию города Бучи. 31 марта глава местной администрации официально подтвердил это перед камерами.

Спустя несколько дней западные телеканалы опубликовали видеозаписи, на которых, в отличие от предыдущих записей, были показаны тела убитых, лежавшие на улицах. В Минобороны РФ заявили, что материалы являются очередной провокацией.