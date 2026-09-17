17 сентября, 22:33Мэр Москвы
Собянин сообщил о ликвидации уже 23 беспилотников, летевших на Москву
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Уничтожены еще восемь вражеских беспилотников, летевших на Москву вечером 17 сентября. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.
По словам мэра столицы, к месту падения обломков прибыли сотрудники экстренных служб. Специалисты уже приступили к работе.
Ранее силы ПВО Минобороны сбили еще 10 беспилотников, летевших в сторону Москвы. К настоящему моменту известно об уничтожении уже 23 БПЛА.
На этом фоне аэропорты Домодедово и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.