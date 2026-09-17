17 сентября, 20:45Общество
Стилист Рогов назвал фиолетовый джемпер трендом осени-2026
Фото: 123RF.com/serezniy
При выборе джемпера на осень 2026 года стоит обратить внимание на фиолетовый цвет. Об этом в своем телеграм-канале рассказал стилист и телеведущий Александр Рогов.
"Это абсолютный мастхэв наступившей осени. Такой джемпер будет классно смотреться с серым, шоколадным и красным", – заявил стилист.
Ранее Рогов назвал тигровый узор главным трендом среди принтов этой осени. Стилист советовал не перегружать образ с таким рисунком и сочетать его с базовыми оттенками, лаконичным кроем и минимумом деталей.
В качестве примеров Рогов показал образы инфлюенсеров, которые комбинировали тигровый принт с яркими и прозрачными элементами одежды.
Также стилист рассказал о возвращении в моду высоких резиновых сапог. Он рекомендовал носить их с широкими брюками, как классическими костюмными, так и спортивными, заправляя штанины внутрь.