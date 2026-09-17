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17 сентября, 20:45

Общество

Стилист Рогов назвал фиолетовый джемпер трендом осени-2026

Фото: 123RF.com/serezniy

При выборе джемпера на осень 2026 года стоит обратить внимание на фиолетовый цвет. Об этом в своем телеграм-канале рассказал стилист и телеведущий Александр Рогов.

"Это абсолютный мастхэв наступившей осени. Такой джемпер будет классно смотреться с серым, шоколадным и красным", – заявил стилист.

Ранее Рогов назвал тигровый узор главным трендом среди принтов этой осени. Стилист советовал не перегружать образ с таким рисунком и сочетать его с базовыми оттенками, лаконичным кроем и минимумом деталей.

В качестве примеров Рогов показал образы инфлюенсеров, которые комбинировали тигровый принт с яркими и прозрачными элементами одежды.

Также стилист рассказал о возвращении в моду высоких резиновых сапог. Он рекомендовал носить их с широкими брюками, как классическими костюмными, так и спортивными, заправляя штанины внутрь.

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