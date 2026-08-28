WWW: обувь со стразами станет трендом осени 2026 года

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Обувь со стразами, бисером и пайетками станет трендом осени 2026 года. Об этом сообщили обозреватели портала Who What Wear.

Отмечается, что также актуальны будут балетки, туфли и кеды оттенков драгоценных камней – фиолетовые, зеленые, красные и синие.

Редакторы портала советуют обратить внимание и на двухцветные модели, у которых нос отличается по цвету от остальной части обуви. Кроме того, читателям рекомендуют рассмотреть варианты из сатина и балетки на небольшом каблуке.

Ранее стилист Александр Рогов назвал ободки трендом 2026 года. По его словам, популярны как роговые ободки, так и "пружинки", представленные на показе Miu Miu. Эти аксессуары в 2000-х любил носить британский футболист Дэвид Бэкхэм.

