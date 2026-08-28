Масштабный фестиваль киберспорта пройдет на ВДНХ 5 сентября

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Городской фестиваль "Киберзарница" пройдет 5 сентября на площади Промышленности ВДНХ. Организатором выступает Федерация компьютерного спорта Москвы при поддержке департамента спорта, сообщила пресс-служба фестиваля.

Мероприятие продлится с 10:00 до 21:00. Вход свободный, для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте.

На фестивале будут работать несколько тематических зон. Гости смогут сыграть в баскетбольные и футбольные симуляторы, попробовать свои силы в управлении дронами в FPV-зоне, включая дрон-баскетбол.

Также будет организована лазертаг-арена с тактическим лабиринтом и 70-метровая полоса препятствий с подвесными конструкциями. Любители виртуальной реальности смогут проверить ловкость и координацию в VR-формате.

Кульминацией станет шоу-матч с участием известных медийных личностей на главной сцене. Кроме того, там пройдут финалы турниров по играм "Мир танков" и Counter-Strike 2. Отборочные этапы состоятся на онлайн-платформе. Все матчи будут транслироваться в прямом эфире на странице "Московского Киберспорта" в соцсети "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что почти 80% киберспортивных организаций России сосредоточены в Москве. Это закрепляет за мегаполисом звание столицы отечественного киберспорта. В городе действует более 30 арен, турнирных проектов и клубов. Для молодых людей гейминг становится не только видом досуга, но и отраслью для самореализации.