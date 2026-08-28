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28 августа, 15:37

Общество

До 3 градусов может похолодать в Московском регионе в ночь на 29 августа

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Температура воздуха может опустится до 3 градусов в Московском регионе в ночь на 29 августа. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

Как уточнили синоптики, в Москве в ночные часы ожидается от 9 до 11 градусов тепла, местами – до 6 градусов. В Подмосковье столбики термометров опустятся до 6–11 градусов, местами – до 3 градусов. Осадки не прогнозируются.

Днем 29-го числа в столице воздух прогреется до 20–22 градусов, а по области – до 17–22 градусов. Местами возможен небольшой дождь.

В Гидрометцентре указали, что в выходные средняя суточная температура будет близка к норме. Столичный регион окажется в западной части антициклона перед теплым атмосферным фронтом западного циклона. Начиная с 29 августа температура будет повышаться примерно на градус в день, а в начале следующей недели превысит норму на пару градусов. При этом местами сохранится вероятность небольшого дождя.

При этом похолодание в конце августа не станет основанием для досрочного начала отопительного сезона в Москве и области. Правила привязаны не к одному холодному дню. Отопительный период начинается, когда среднесуточная температура держится ниже 8 градусов в течение пяти суток.

До 22 градусов потеплеет в Москве в предстоящие выходные

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