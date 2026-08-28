Мурашко: позитивное отношение к алкоголю отрицательно влияет на здоровье россиян

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Устоявшиеся пищевые привычки и позитивное отношение к алкоголю отрицательно сказываются на здоровье населения России. Об этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил журналистам в ходе рабочей поездки в Камчатский край.

Вместе с губернатором региона Владимиром Солодовым министр оценил развитие здравоохранения на Камчатке и инфраструктурные изменения. По словам Мурашко, во время осмотра больницы он увидел много пациентов в тяжелом состоянии, чье здоровье пострадало из-за злоупотребления алкоголем.

Он добавил, что алкоголь также способствует манифестации онкологических заболеваний и эта проблема остается острой. Мурашко отметил, что сами пациенты просят государство принимать больше мер, чтобы оградить их от вредной привычки.

Кроме того, министр призвал родителей обращать внимание на поведение школьников, поскольку первый контакт с алкоголем или психостимуляторами часто происходит именно в молодежных группах старшеклассников.

Ранее врач-офтальмолог Зарина Курачинова заявила, что ухудшить зрение может курение. По ее словам, оно оказывает негативное влияние на сосуды, усиливает окислительный стресс и может повышать риски возрастных изменений глаз.