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28 августа, 15:07

Происшествия

Дело о теракте возбуждено после атак ВСУ на гражданские объекты под Ярославлем

Фото: sledcom.ru

Уголовное дело о теракте возбуждено после атак Вооруженных сил Украины на гражданские объекты в Ярославской области. Об этом сообщает пресс-служба СК России со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

Следователи проводят комплекс необходимых мероприятий на местах ЧП. Действиям лиц, причастных к совершению терактов, будет дана уголовно-правовая оценка.

"Очередные умышленные преступления в отношении мирных жителей показывают жесткость и цинизм представителей киевского режима", – добавили в СК.

Украинские БПЛА атаковали Ярославскую область утром 28 августа. Один человек погиб, еще 27 пострадали. В частности, 17 мирных жителей получили ранения при падении обломков дрона на межмуниципальный автобус.

Всего средства ПВО сбили 67 беспилотников. Их обломки упали на промышленную инфраструктуру, жилой сектор и объекты торговли.

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