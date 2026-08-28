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28 августа, 14:55

Происшествия

Число спасенных после наводнения в Непале туристов возросло до 121

Фото: AP Photo/Rajesh Kumar Singh

Число иностранных туристов, спасенных после наводнения в Непале, достигло 121. Об этом сообщается на сайте управления республики по туризму.

Среди них граждане Индии, Китая, Южной Кореи, США, России, Италии, Болгарии и Швейцарии. У троих национальность пока не подтверждена.

При этом продолжаются поиски основателя и педагога якутского Дома музыкантов Кирилла Третьякова, рассказал RT его друг Марат. Он отметил, что мужчина перестал выходить на связь 25 августа. Незадолго до наводнения он отправил друзьям последнюю фотографию с надписью о том, что он находится в Тибете, возле горы Кайлас.

Коллеги и близкие россиянина ищут его и публикуют информацию о пропаже в пабликах Непала, Индии и Китая. Ученики Третьякова переживают и ждут его. У преподавателя в России остались два маленьких сына.

Наводнение, вызванное землетрясением и последовавшим оползнем, произошло в Непале 26 августа. Оно спровоцировало значительные разрушения в районе Расува.

В этом же округе 28-го числа вышло из берегов подпрудное озеро. В связи с этим спасательно-поисковые операции приостановили.

Согласно последнему отчету МВД Непала, жертвами наводнения стали 538 человек. Травмы получили 73 гражданина, еще 3 742 удалось спасти.

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