Собянин: реставраторы нашли рукописные документы XVIII века в усадьбе Останкино

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Рукописные документы, относящиеся к 1793–1798 годам, обнаружили реставраторы во время работ в усадьбе Останкино. Находка была сделана в интерьерах Картинной галереи Дворца-театра, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Документы относятся к первому этапу строительства дворца. Среди них оказались деловая переписка, приказы и подлинная зарплатная ведомость, в которой перечислены работавшие над зданием мастера, в том числе каменщики, штукатуры, столяры и оконнишники.

Строительством в тот период руководил главный архитектор усадьбы, крепостной Павел Аргунов. Вместе с ним над созданием дворца работали его отец, художник Иван Аргунов, а также крепостные зодчие Алексей Миронов и Григорий Дикушин.

Найденные материалы передали реставратору графики. После восстановления документы планируют подготовить для экспозиции.

Ранее специалисты Института археологии РАН обнаружили в Коломне клад из 2,6 тысячи серебряных монет, отчеканенных при Василии I и Василии II Темном. Находка была сделана летом 2026 года во время спасательных раскопок, монеты лежали в кувшине, закопанном в первой трети XV века, предположительно, во время эпидемии чумы.