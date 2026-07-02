Более 140 тысяч артефактов обнаружили археологи в Москве за 15 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Археологи за последние 15 лет обнаружили в Москве более 140 тысяч артефактов. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

При этом до XX века раскопки проводили исключительно во время научных исследований. С началом строительства московского метро в 1930-х годах археологи впервые получили возможность изучить глубокие культурные слои на разных площадках. Метод назвали спасательной археологией, когда на этапе земляных работ специалисты проверяют участок.

Таким образом археологи выяснили, что территория современной Москвы была населена уже около 6 тысяч лет назад. Это дополнительно подтвердили предметы, найденные во время раскопок в районе Гоголевского бульвара – в 2019 году здесь извлекли фрагменты древнего керамического сосуда или вазы.

Около десятка небольших черепков ямочно-гребенчатой керамики датируются IV тысячелетием до нашей эры. Здесь же ранее нашли и кремневое орудие. Историки относят артефакты к льяловской культуре, существовавшей в IV–III тысячелетии до нашей эры. Также части керамических сосудов с ямочным орнаментом были найдены на территории бывшего Воспитательного дома в Китайгородском проезде в 2020 году.

Одной из самых ценных археологических площадок стало Зарядье. Во время работ над парком археологи нашли топоры бронзового века, характерные для рубежа III–II тысячелетий до нашей эры. Также была обнаружена берестяная грамота XIV столетия.

На Берсеневской набережной в 2017 году впервые обнаружили старинную "корпоративную" печать заведения "Вытегорский кабак", а в 2025-м в Романовом переулке нашли печать времен правления Ивана III.

Также столичные археологи нередко находят клады. Например, в 2015 году в историческом районе Зарядье при исследовании остатков бревенчатых подклетов усадьбы конца XVI – первой половины XVII века археологи нашли кувшин, флягу и кубышку с серебром. Всего было спрятано около 43 тысяч монет весом более 20 килограммов.

В свою очередь, в тайнике на Пречистенке в 2017 году нашли 10 серебряных монет общей суммой пять копеек внутри костяной шахматной фигуры слона. Эти деньги были в ходу в период царствования Ивана Грозного. В этом же году во время ремонта коммуникаций на Нижней Радищевской улице специалисты встретили клад из 41 монеты первой половины XVII века.

Однако один из самых крупных кладов нашли в начале 2026 года при реставрации палат думского дьяка и купца Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной – в глиняном кувшине находилось более 85 тысяч серебряных монет XVI–XVII веков.

Археологи раскапывают и отдельные монеты. В 2021 году на Дубининской улице им впервые попался золотой голландский дукат, отчеканенный в 1759 году.

Иногда в ходе археологических работ попадаются старинные украшения, предметы одежды и быта. К примеру, в древних культурных слоях неподалеку от Кремля были найдены фрагменты стеклянных браслетов XII–XIV веков, бусины, перстни, нательные кресты XV–XVI веков, костяные гребни XVII–XIX веков.

В прошлом году на Дружинниковской улице обнаружили уникальный амулет с изображением змееногой женщины. Подобные медальоны носили в Древней Руси в XII – первой половине XIII века. Предположительно, прототипом существа на украшении стала статуя Сциллы, которая была установлена на ипподроме в Константинополе.

В парке "Зарядье" же нашли медальон, изготовленный из сплава свинца и олова в XVI веке и украшенный розой Тюдоров. На изделии выгравирована надпись: Dieu et mon droit ("Бог и мое право").

Во время раскопок в 4-м Крутицком переулке в 2022 году был найден набор кухонной посуды времен Павла I. Годом позже в этом же переулке обнаружили фаянсовый бокал 1896-го. На нем можно заметить герб Москвы, который венчает императорская корона.

Найти старинную одежду для археологов – большая удача, так как ткани и кожа быстро разлагаются под воздействием влаги и микроорганизмов. В 2017 году специалисты обнаружили в Замоскворечье комок кожи, оказавшийся дамской туфелькой.

Некоторые исторические открытия были сделаны по найденным надгробиям. В 2011-м на территории бывшего Златоустовского монастыря обнаружили белокаменную плиту первой половины XVII века. Надпись на ней гласит, что здесь были похоронены члены семьи сибирского царевича Андрея Кучумовича. Благодаря надгробию стало известно, что у царевича были два сына, умершие во младенчестве.

В 2022 году в Большом Гнездниковском переулке историки исследовали могильную плиту на месте захоронения дочери стольника Семена Плещеева Марии Плещеевой. Находка уточнила детали биографий членов старинного московского рода. В 2025-м на Зубовской улице нашли надгробие XIX века. Артефакт относится к могиле Михаила Талызина (1840–1882).

Между тем в 2016 году на Тверской улице в ходе расчистки мостовой под ярусом XVIII века нашли инструмент для изготовления фальшивых монет – маточник. А в 2020-м на улице Казакова обнаружили металлический сейф, изготовленный более 100 лет назад на заводе "Меллер".

Отреставрированные артефакты обычно отправляются в коллекцию Музея Москвы. Иногда на месте раскопок создают музеи под открытым небом.

В настоящее время исследования проводятся на 30 городских площадках, в том числе в Китайгородском проезде, на Бауманской, Дербеневской, Садовнической улицах и на других территориях. Всего же за год раскопки проведут более чем по 100 адресам. Прошлый год примерно по основным параметрам был в три раза больше, чем 2024-й. Самыми частыми находками стали глиняные черепки.