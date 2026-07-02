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02 июля, 15:21

Культура

Друг погибшего актера из сериала "Бригада" рассказал о последнем разговоре с ним

Фото: кадр из сериала "Бригада"; режиссер – Алексей Сидоров; производство – Аватар Фильм

Друг погибшего актера Александра Высоковского Александр Загрудный рассказал, что 4 дня назад говорил по телефону с коллегой о его будущих проектах. Об этом сообщает издание "Абзац" со ссылкой на комментарии приятеля артиста.

Загрудный заявил, что Высоковский хотел снять особенное кино. По его словам, этот проект уже был зафиксирован на бумаге. Однако, как сообщил друг актера, теперь он не знает, что будет с этой кинолентой.

Коллега актера отметил, что Высоковский уже снял много хороших фильмов. Он также признался, что не верит в гибель друга. Загрудный добавил, что ждет звонка от супруги актера Лилии.

Об исчезновении Высоковского во время рыбалки в Московской области стало известно 1 июля. Мужчина вместе с сыном отправился на Оку в районе Пущинской косы. Затем он пошел дальше по берегу и не вернулся.

Забила тревогу супруга актера, которая обратилась к владельцам лодок и волонтерам. Спустя время водолазы обнаружили тело Высоковского в реке Оке.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. СМИ отметили, что смерть актера не носит криминального характера. По предварительным данным, это несчастный случай.

Высоковский известен зрителям по роле охранника Саши Белого – Максима Карельского – в сериале "Бригада". Также артист появлялся в сериале "Марш Турецкого", фильмах "Бумер" и "Петр Первый".

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