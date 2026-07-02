Художника Худякова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Президента Творческого союза художников России и вице-президента Российской академии художеств (РАХ) Константина Худякова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает ТАСС.

Прощание с художником прошло в храме иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость". Почтить память Худякова пришли десятки человек, включая народного артиста России Владимира Машкова, президента РАХ Василия Церетели и гендиректора Российского национального музея музыки Михаила Брызгалова.

Худяков ушел из жизни 27 июня в возрасте 81 года. Причиной смерти стал рак легких. Скончался мастер дома в кругу семьи.

Художник занимался дизайном музейного оборудования, а также проектированием и оформлением политических экспозиций в СССР, Швейцарии, Франции и других государствах. Кроме того, он трудился в области цифрового искусства и мультимедиа. Его называли одним из родоначальников digital art в стране.