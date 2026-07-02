Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июля, 18:29

Политика

Британские депутаты призвали запретить показ "Маши и Медведя" в стране

Фото: кадр из мультфильма "Маша и Медведь"; режиссеры – Олег Кузовков, Олег Ужинов, Денис Червяцов; производство – Анимаккорд

Группа из 50 депутатов палаты общин британского парламента направила обращение к властям с призывом запретить мультфильма "Маша и Медведь" в Великобритании. Поводом стало решение американской компании Netflix приобрести права на еще два сезона анимационного сериала, сообщила газета The Guardian.

В письме межпартийной группы парламентариев говорится, что мультфильм якобы может представлять собой "мягкую форму российской пропаганды".

В частности, депутаты обратили внимание на отдельные эпизоды, где героиня появляется в образах, напоминающих форму советской эпохи, включая "фуражку танкиста" и головной убор, ассоциируемый с советскими пограничниками и НКВД. По их мнению, подобные элементы могут способствовать нормализации советской военной символики.

Группу депутатов возглавил представитель Либерально-демократической партии Том Гордон. Группа также сослалась на заявления украинских властей, которые ранее высказывали мнение о возможном использовании мультфильма как инструмента "мягкой силы" России.

"Мой клиент категорически отвергает ложное и дискредитирующее предположение о том, что "Маша и медведь" связана с пропагандой", – заявила пресс-секретарь компании Animaccord, занимающейся производством и распространением мультсериала, Мелани Бонвичино.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что в мультфильме "Маша и Медведь" присутствуют "милитаристские нарративы", и назвал проект частью российской мягкой силы, которая якобы внедряет "милитаристские идеи" в детские передачи, указав также на советскую символику в отдельных эпизодах.

Поводом для высказывания стала покупка Netflix прав на восьмой и девятый сезоны мультсериала, а также продление соглашения по предыдущим сезонам и спин-оффам.

Читайте также


политикакультураза рубежом

Где лучше всего отдохнуть в бархатный сезон 2026 года?

Пляжные локации есть и на Балтийском море в Калининградской области

Читать
закрыть

Как резкое погружение в собственные страхи влияет на психику?

Резкое погружение может запустить паническую атаку, диссоциацию, ощущение потери контроля

Читать
закрыть

Как исправить ошибки в данных ж/д и авиабилетов?

Чем раньше будет обнаружена ошибка, тем оперативнее можно будет решить проблему

Эксперты уточняют: при наличии некоторых ошибок в билете проезд допускается

Читать
закрыть

Как поддержать огород в жару?

Важно защитить посадки от перегрева, обеспечив корням достаточное количество влаги

Читать
закрыть

К чему приведет лечение депрессии током и лазером?

В ходе этого процесса в организме происходит значительный выброс нейромедиаторов

Читать
закрыть

Может ли возникнуть эпидемия чесотки в России?

Эксперты уверены: риск завоза и распространения чесотки в России существует

Читать
закрыть

Как поддержать ребенка, если он не поступил в вуз?

В первые минуты важнее всего разделить его чувства и просто побыть рядом

Читать
закрыть

Должны ли родители влиять на выбор профессии детей?

Родителям стоит обратить внимание на вызовы, с которыми молодежь сталкивается на рынке труда

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика