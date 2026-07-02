Британские депутаты призвали запретить показ "Маши и Медведя" в стране

Фото: кадр из мультфильма "Маша и Медведь"; режиссеры – Олег Кузовков, Олег Ужинов, Денис Червяцов; производство – Анимаккорд

Группа из 50 депутатов палаты общин британского парламента направила обращение к властям с призывом запретить мультфильма "Маша и Медведь" в Великобритании. Поводом стало решение американской компании Netflix приобрести права на еще два сезона анимационного сериала, сообщила газета The Guardian.

В письме межпартийной группы парламентариев говорится, что мультфильм якобы может представлять собой "мягкую форму российской пропаганды".

В частности, депутаты обратили внимание на отдельные эпизоды, где героиня появляется в образах, напоминающих форму советской эпохи, включая "фуражку танкиста" и головной убор, ассоциируемый с советскими пограничниками и НКВД. По их мнению, подобные элементы могут способствовать нормализации советской военной символики.

Группу депутатов возглавил представитель Либерально-демократической партии Том Гордон. Группа также сослалась на заявления украинских властей, которые ранее высказывали мнение о возможном использовании мультфильма как инструмента "мягкой силы" России.

"Мой клиент категорически отвергает ложное и дискредитирующее предположение о том, что "Маша и медведь" связана с пропагандой", – заявила пресс-секретарь компании Animaccord, занимающейся производством и распространением мультсериала, Мелани Бонвичино.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что в мультфильме "Маша и Медведь" присутствуют "милитаристские нарративы", и назвал проект частью российской мягкой силы, которая якобы внедряет "милитаристские идеи" в детские передачи, указав также на советскую символику в отдельных эпизодах.

Поводом для высказывания стала покупка Netflix прав на восьмой и девятый сезоны мультсериала, а также продление соглашения по предыдущим сезонам и спин-оффам.