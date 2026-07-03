Депутат Бессараб назвала несвоевременной инициативу дотаций на свадьбы в РФ

В Общественной палате РФ предложили ввести дотации на первую свадьбу. Помогут ли такие меры увеличить число официальных браков, разбиралась Москва 24.





Скидка на торжество

Ввести государственные дотации для молодоженов, вступающих в первый брак, предложил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. В беседе с ТАСС он подчеркнул, что под мерами поддержки он имеет в виду сертификаты на небольшую сумму, но с увеличением выплаты, если праздник пройдет без спиртного.





Владислав Гриб заместитель секретаря Общественной палаты РФ Средства на торжество в честь первого бракосочетания могли бы предоставлять муниципалитеты, бизнес, система образования, если молодожены – студенты, а также региональные или федеральные власти.

При этом он не упомянул точную сумму поощрения или же методы, по которым ее можно рассчитать.



Ранее замминистра юстиции Вадим Баланин высказал позицию, согласно которой рост числа разводов и широкая практика сожительства без регистрации брака способны представлять прямую угрозу нацбезопасности и демографическому здоровью государства. Однако глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина привела данные, согласно которым до 60% молодежи готовы вступить в официальные отношения, но их останавливает отсутствие жилья и стабильного дохода.



Кроме того, депутат Госдумы Алексей Нечаев выступал за появление в России налогового вычета на свадьбу. В частности, с расходов до 400 тысяч рублей влюбленные могли бы получить до 52 тысяч при ставке НДФЛ в 13%.



Вместе с тем свадебный рынок продолжает удивлять разнообразием форматов. Ранее тревел-эксперт Яна Климакова рассказала, что площадкой для проведения торжеств стали атомные ледоколы в Арктике. По ее словам, ради такого антуража придется заплатить от 3,5 миллиона рублей на человека плюс есть дополнительные траты на организацию торжества. К этому добавятся и расходы на бронь отдельного места в каюте на каждого гостя.

"Сейчас неуместно"

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Москвой 24 назвала предложение дотировать свадьбы несвоевременным.

"Хорошо говорить о таких мерах, когда нет более острых проблем. Сегодня у нас достаточно вызовов, на которые нужно отвечать, и говорить о том, чтобы давать дополнительные средства на проведение свадеб, было бы неуместно", – сказала она.

При этом, по словам депутата, тенденция к пышным торжествам в целом снижается: еще несколько лет назад многие родители брали серьезные кредиты, чтобы свадьба была как можно более масштабной. Сейчас же молодожены понимают, что главное – будущая совместная жизнь, а не ее начало.

"Безусловно, есть важные расходы: свадебное платье для невесты и хороший костюм для жениха. Но эти вопросы можно решить без избыточных затрат", – убеждена депутат.

По ее словам, на сегодняшний день влюбленные тратят деньги не на свадебное мероприятие, а на медовый месяц и путешествия.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Было бы правильно помочь снизить стоимость бронирования отелей для молодоженов – отельеры и сфера гостеприимства в целом идут навстречу, чтобы сделать пребывание молодоженов максимально приятным. А пышные свадьбы и дополнительные дотации – это вопрос будущего. Сейчас не время для них.

Помощь со стороны государства для молодых семей без детей существует и сейчас, особенно когда вопрос касается студентов, обратила внимание парламентарий.

"Мы хотим, чтобы молодежь вступала в брак как можно раньше, и, по опросам, многие студенты готовы к свадьбе, причем без пышной церемонии. Самое важное для них – совместное проживание. Сейчас строится множество кампусов с семейными общежитиями – специальными комнатами для молодоженов, которые продолжают обучение", – добавила Бессараб.

Кроме того, для таких семей предусмотрены дополнительные социальные гарантии, плюс они имеют право на отдельные категории льгот. Какие именно, зависит от региона проживания, но они есть во многих субъектах Российской Федерации, резюмировала парламентарий.

Профессор кафедры социологии, семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников предположил в беседе с Москвой 24, что дотация может сподвигнуть на брак некоторые пары, но проблема нежелания молодых людей заключать официальные союзы лежит намного глубже.

"Когда их спрашивают, почему они не хотят регистрировать брак, обычно отвечают: "Зачем нам формальности? Мы и так любим друг друга. Штамп в паспорте не дает никаких гарантий от развода. И зачем выбрасывать деньги на свадьбу?" Главная же причина в том, что в случае развода, вероятность которого все понимают, им не хочется терять квартиру или другое ценное имущество при разделе", – уточнил эксперт.

По его мнению, можно сколько угодно давать дотации на свадьбу, но от подобных страхов такие методы не спасают.



"При этом желание людей устраивать свадьбы как праздник значительно не изменилось. Вспомним 2020 год, когда из-за ковида закрылись кафе и рестораны, и число браков резко упало – почти на одну пятую по сравнению с 2019 годом. Причина была в том числе в отсутствии условий для свадьбы", – уточнил Синельников.

Как только карантинные ограничения сняли, число браков выросло. Таким образом, тенденция к тихим семейным торжествам, скорее всего, связана не с изменением ценностей, а с практическими обстоятельствами, отметил социолог.



По мнению эксперта, решением проблемы нежелания идти в ЗАГС мог бы стать обязательный брачный договор, без которого оформить отношения стало бы невозможно.





Александр Синельников профессор кафедры социологии, семьи и демографии социологического факультета МГУ Социологические опросы показывают, что многие теоретически одобряют брачный договор и считают его полезным. Но сами не заключают, потому что жених боится предложить это невесте, а невеста – жениху, чтобы не оттолкнуть друг друга недоверием. Если же поставить вопрос так, что без брачного договора не будет и регистрации, тогда обязательное перестанет быть оскорбительным.

Эксперт напомнил, что, по Семейному кодексу, имущество, приобретенное во время брака, считается совместно нажитым – независимо от того, кто сколько зарабатывал. При разводе оно делится пополам, либо суд может увеличить долю того из супругов, с кем остаются дети (чаще всего это мать).

Брачный договор позволяет отойти от этого принципа: в таком случае то, что куплено на деньги одного из супругов, оформляется на его имя и не подлежит разделу, резюмировал Синельников.

