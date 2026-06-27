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27 июня, 08:30

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Эксперт Викторов перечислил варианты современных свадебных подарков на любой бюджет

Помимо конверта: неочевидные свадебные подарки на любой бюджет

Выбор свадебного подарка редко бывает простым. С одной стороны, хочется быть практичным и не подарить что-то случайное, с другой – важно, чтобы презент запомнился и действительно порадовал молодоженов. Хорошая новость в том, что необычная идея не обязательно требует большого бюджета. Расскажем, какие подарки сейчас выбирают чаще всего и чем можно удивить молодоженов.

Все для дома

Фото: 123RF.com/konstantinraketa

Одним из самых популярных презентов на свадьбу по-прежнему остается техника для дома, рассказал Москве 24 руководитель направления "Бытовая техника и электроника" в Мегамаркете Владимир Викторов.

"Сегодня в качестве свадебных подарков выбирают не только кофемашины, роботы-пылесосы или кухонную технику. Все чаще гости обращают внимание на устройства для совместного отдыха и хобби, например виниловые проигрыватели, проекторы для домашних вечеров или игровые приставки", – отметил он.

Перед покупкой техники стоит заранее проверить, насколько подарок подходит под пространство молодоженов и их образ жизни: крупная техника требует места, а устройства для хобби принесут больше пользы, если они действительно совпадают с интересами пары.

Другим приятным презентом будут небольшие мелочи для дома: годовая подписка на букеты, постеры или картины и другие предметы интерьера, подобранные с заботой и вкусом. Такие вещи особенно уместны, если пара только начинает обустраивать совместное жилье.

Если хочется подарить не вещь, а настроение, стоит обратить внимание на наборы, которые помогают создавать совместный опыт, посоветовал эксперт.

Сегодня особенно востребованы форматы, связанные с домашними ритуалами: набор для спа, техника для домашнего кинотеатра, комплект для чайной церемонии. Такие подарки хороши тем, что они не просто украшают дом, а помогают замедлиться, провести время вместе и создать собственные маленькие традиции.
руководитель направления "Бытовая техника и электроника"
Владимир Викторов

Кроме того, такие варианты удобно выбирать онлайн: на маркетплейсах представлен большой выбор готовых наборов и тематических решений в разных стилях и ценовых категориях, поэтому подобрать презент можно практически под любой запрос и бюджет.

Продлить праздник

Фото: 123RF.com/prathanchorruangsak

Не теряют актуальности и подарки, которые позволяют проводить досуг вне дома: сертификаты в театр, кино или на спортивные активности. Еще один вариант – обучение для двоих. Кулинарные мастер-классы, занятия по ораторскому мастерству, уроки по озвучке мультфильмов в студии дубляжа, курсы флористики или диджеинга и любые другие совместные активности дают возможность попробовать что-то новое, открыть неожиданные интересы и найти общее хобби, добавил эксперт.

Отдельного внимания заслуживают ювелирные украшения, особенно если такой подарок делают родители или близкие родственники, отметила руководитель направления "Мода и детство" в Мегамаркете Юлия Плис.

В этом случае презент воспринимается не просто как красивый аксессуар, а как символ преемственности и семейной истории.
Юлия Плис
руководитель направления "Мода и детство"

При этом зачастую маркетплейсы предлагают повышенный кешбэк на ювелирные изделия или возможность оплатить часть покупки уже накопленными бонусами, это поможет сэкономить.

Еще одна оригинальная идея – подарок, который продлевает праздник. Например, адвент-календарь на первый год совместной жизни, где каждая из двенадцати коробочек открывается раз в месяц. Внутри может быть небольшой предмет для уюта дома, символическое письмо, идея для свидания, сладкий сюрприз или вещь, связанная с общими планами пары. Ценность такого подарка в том, что он становится частью новой семейной традиции и продолжает радовать молодоженов даже спустя месяцы после свадьбы.

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