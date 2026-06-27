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27 июня, 08:36

Общество

Жара под 30 градусов вернется в столичный регион на следующей неделе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Жара под 30 градусов прогнозируется в Московском регионе на следующей неделе. Об этом рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

По словам синоптика, повышение температуры в начале недели будет наиболее ярко проявлено.

"(В понедельник. – Прим. ред.) 29 июня максимальная температура в Москве 25–27 градусов, по области 22–27. Днем местами пройдет кратковременный дождь, в отдельных районах по области гроза", – приводит слова Макаровой ТАСС.

Во вторник, 30 июня, ожидается переменная облачность, местами с кратковременным дождем. Ночью прогнозируется 12–17 градусов, днем – 25–30.

Макарова отметила, что теплая погода сохранится до конца рабочей недели. В четверг и пятницу, 2–3 июля, наиболее вероятные значения ночной температуры – 11–16 градусов. Днем в четверг ожидается 23–28 градусов тепла, а в пятницу 20–25. Практически каждый день местами прогнозируется кратковременный дождь.

Однако к концу недели ожидается небольшое похолодание. Ночью в субботу и воскресенье, 4 и 5 июля, будет 9–14 градусов тепла, а днем – 19–24.

Все эти показатели на 2–3 градуса превышают климатическую норму.

Синоптик Евгений Тишковец ранее предупредил, что июль начнется в Москве с повышения температуры до 31 градуса. При этом, по его прогнозу, 3 июля столицу накроют штормовой ветер, град и сильные ливни.

Кроме того, Москву может ожидать повторение периода сильной жары 2010 года в случае появления блокирующего антициклона. По словам научного сотрудника Пущинского научного центра РАН Алексея Карнаухова, ближайшая погода зависит от атмосферных течений – воздушная масса может прийти со стороны Баренцева моря или Средней Азии.

Температура воздуха повысится до 22 градусов в Москве 27 июня

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