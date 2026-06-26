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26 июня, 08:42

Общество

Июль в Москве начнется с жары и грозовых ливней

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Июль начнется в Москве с повышения температуры до 31 градуса, однако уже 3 июля столицу накроют штормовой ветер, град и сильные ливни. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

"В начале следующей недели не обойдется без скоротечных дождей и гроз, в темное время суток – плюс 12–17 градусов, в дневные часы – плюс 23–28. В первые дни июля ожидается повышение температуры до плюс 26–31 градуса. Но жара будет недолгой", – отметил он.

Как уточнил синоптик, 3 июля через Москву пройдет холодный фронт. За день может пролиться до 65 миллиметров осадков. Столбики термометров упадут до 19–24 градусов.

Предварительно, июль в Центральной России окажется на 1–2 градуса выше климатической нормы с дефицитом осадков.

При этом климатологи прогнозируют, что Москву может ожидать повторение периода сильной жары 2010 года в случае появления блокирующего антициклона. По словам научного сотрудника Пущинского научного центра РАН Алексея Карнаухова, ближайшая погода в Москве зависит от атмосферных течений – воздушная масса может прийти со стороны Баренцева моря или Средней Азии.

Также он обратил внимание на аномальную жару, которая сейчас фиксируется в Европе. Это очередное проявление глобального потепления.

Похолодание пришло в Москву

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