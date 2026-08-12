Прощание с актрисой Натальей Трубниковой пройдет в закрытом формате

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Прощание с актрисой и балериной Натальей Трубниковой пройдет в закрытом формате только для родственников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на семью артистки.

Как рассказал собеседник журналистов, дата и место церемонии прощания, а также дата похорон раскрываться не будут. Причину смерти артистки он также не назвал, отметив, что это дело семьи.

Трубникова скончалась 10 августа на 72-м году жизни. Родственники сообщили, что у актрисы была болезнь Альцгеймера. В последние дни жизни она не могла самостоятельно передвигаться.

Позже стало известно, что актриса будет похоронена на Ваганьковском кладбище в Москве рядом с мужем, режиссером-балетмейстером Анатолием Кулаковым.

Трубникова была солисткой сцены Московского академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, а в 1976 году снялась в фильме "12 стульев".

Известность она обрела, сыграв принцессу Мелисенту в музыкальной кинокартине "31 июня", снятой в 1978 году. Последним проектом в ее фильмографии стала лента "Откровения", снятая в жанре фильма-балета.

