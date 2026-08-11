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11 августа, 13:16

Культура

Актрису Трубникову похоронят на Ваганьковском кладбище в Москве

Фото: кадр из фильма "31 июня"; режиссер – Леонид Квинихидзе; производство – Гостелерадио СССР, "Мосфильм"

Актрису и балерину Наталью Трубникову похоронят на Ваганьковском кладбище в Москве рядом с мужем, режиссером-балетмейстером Анатолием Кулаковым. Об этом РИА Новости сообщили в семье артистки.

"Пока не знаем когда, но похороним на Ваганьковском кладбище, рядом с мужем. Там фамильное место", – рассказала вдова брата Трубниковой.

О дате и месте прощания с артисткой будет известно позднее.

Трубникова умерла 10 августа в возрасте 71 года. Родственники рассказали, что актриса страдала болезнью Альцгеймера, а в последние дни жизни не могла самостоятельно ходить.

Во время творческой деятельности Трубникова была солисткой сцены Московского академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, а в 1976 году исполнила роль в фильме "12 стульев".

Широкую популярность артистка обрела благодаря главной роли принцессы Мелисенты в музыкальной картине "31 июня", вышедшей на экраны в 1978 году. Завершающим проектом в ее фильмографии стала лента "Откровения", снятая в жанре фильма-балета.

Умерла балерина и актриса Наталья Трубникова

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