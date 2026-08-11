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11 августа, 21:04

Спорт

Загитова пригрозила СМИ судом за публикацию непроверенной информации о налогах

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заявила, что намерена защищать свою честь, достоинство и деловую репутацию в суде из-за публикаций о налоговой задолженности. Об этом она написала в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

10 августа в СМИ появилась информация о том, что у спортсменки есть долг перед налоговой службой в размере 89 тысяч рублей. Загитова это опровергла, приложив к своему заявлению подтверждение об отсутствии задолженности.

"Очередной пример того, как некоторые СМИ публикуют непроверенную информацию ради громкого заголовка. Все свои обязательства я исполняю добросовестно и своевременно", – написала фигуристка в соцсетях.

Спортсменка также отметила, что вместо элементарной проверки фактов и запроса комментария отдельные медиа предпочитают распространять недостоверные сведения, что выглядит непрофессионально.

"Прошу удалить ложную информацию и опубликовать опровержение. В противном случае буду защищать свои честь, достоинство и деловую репутацию в установленном законом порядке", – добавила Загитова.

Девушка напомнила, что распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство, может привести к возбуждению дела по статье 128.1 УК РФ "Клевета". Также потерпевшая сторона по статье 152 ГК РФ может потребовать выпустить опровержение в связи с публикацией недостоверных порочащих сведений.

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