Умерла актриса фильмов и сериалов Татьяна Плетнева

Фото: кадр из сериала "Наследство"; режиссеры – Галя Шиян, Александр Коваленко; производство – Aspire Production

Актриса Татьяна Плетнева скончалась на 49-м году жизни. О ее смерти сообщил режиссер Марат Никитин, пишет Life.ru.

"Сердце разрывается от боли, а разум отказывается верить. Наша Танечка, светлая, жизнерадостная, бесконечно талантливая Татьяна Плетнева, ушла от нас. Ей было всего 48 лет – возраст, когда впереди должно было быть еще столько ролей, планов и счастливых мгновений", – написал режиссер в своих соцсетях.

Артистка боролась с онкологией. Из-за болезни она сильно внешне изменилась, очень похудела.

Плетнева родилась 22 июля 1977 года в городе Воткинске Удмуртской АССР. Она окончила Балтийский институт в Санкт-Петербурге по специальности "актриса драмтеатра и кино".

Она сыграла более чем в 200 известных фильмах и сериалах. Плетневу зрители могли видеть в таких проектах, как "Чикатило. Финальный сезон", "Звезды в Сибири", "Тест" и многих других.