Умер латышский киноактер Паул Буткевич

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Латышский киноактер Паул Буткевич умер на 85-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Союза кинематографистов Латвии.

"Его уход завершил яркую и насыщенную жизнь, которая на протяжении более шести десятилетий была тесно связана с латвийским кинематографом, театром и культурой", – говорится в сообщении.

В Союзе подчеркнули, что зрители запомнили его как харизматичного, разностороннего и талантливого актера, чье творчество стало неотъемлемой частью истории латвийского кино.

Буткевич родился 8 августа 1940 года в Риге. Он начал сниматься в кино в 1960 году, приняв эпизодическое участие в кинокартине "Твое счастье". Спустя пять лет он исполнил главную роль в фильме "Клятва Гиппократа".

Всего за свою карьеру актер сыграл 150 ролей в кино и сериалах. Российскому зрителю он запомнился в ленте "Семнадцать мгновений весны", где исполнил связного Штирлица.

Также среди его работ значатся "Гардемарины, вперед!", "Долгая дорога в дюнах", "Мираж", "Незаконченный ужин", "Ошибка Тони Вендиса" и другие. Кроме того, Буткевич исполнял песни в составе различных ансамблей.

