Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки СССР Людмилы Чурсиной, отметив ее выдающийся вклад в отечественное театральное и кинематографическое искусство.

Глава государства подчеркнул, что Чурсина была талантливым и светлым человеком, а также актрисой, которую любили многие поколения зрителей. По словам президента, созданные ей образы вошли в золотой фонд российского театра и кино и обогатили традиции отечественной сценической школы.

"Творческая, профессиональная биография Людмилы Чурсиной, ее преданность своему делу и призванию служат достойным примером для всех, кто решил посвятить себя высокому служению отечественной культуре", – говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.

О смерти народной артистки СССР стало известно 10 июня. Ей было 84 года. В окружении актрисы уточнили, что она скончалась из-за онкологии, с которой боролась около года. Церемония прощания и похороны пройдут в Санкт-Петербурге.

Чурсина родилась в 1941 году, окончила Театральное училище имени Б. В. Щукина, играла в Театре имени Евгения Вахтангова, затем в Ленинградском театре драмы имени А. С. Пушкина, а с 1984 года и до конца жизни служила в Центральном академическом театре Российской Армии.

Среди ее самых известных работ – "Когда деревья были большими", "Две жизни", "На семи ветрах", "Виринея", Журавушка", "Угрюм-река", "Адъютант его превосходительства" и другие.