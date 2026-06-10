Народную артистку СССР Людмилу Чурсину похоронят в Санкт-Петербурге

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Церемония прощания и похороны народной артистки СССР Людмилы Чурсиной пройдут в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на окружение актрисы.

О смерти Чурсиной стало известно 10 июня. Ей было 84 года. В окружении артистки уточнили, что она скончалась из-за онкологии, с которой боролась около года.

Актриса родилась 20 июля 1941 года в Сталинабаде (ныне – Душанбе). Окончив школу с золотой медалью, она поступила в Театральное училище имени Б. В. Щукина и после выпуска стала актрисой Театра имени Евгения Вахтангова.

До середины 1970-х годов Чурсина снималась только в кино, а с 1974-го вернулась на сцену, став актрисой Ленинградского Академического театра драмы имени А. С. Пушкина. С 1984 года до конца своей жизни она служила в Центральном академическом театре Российской Армии.

Среди наиболее известных работ Чурсиной – "Когда деревья были большими", "Две жизни", "На семи ветрах", "Виринея", Журавушка", "Угрюм-река", "Адъютант его превосходительства" и другие.

