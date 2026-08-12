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12 августа, 07:40

Политика

Уиткофф поблагодарил Путина за освобождение осужденного американца Гилмана

Фото: legion-media.com/Newscom/Pool via CNP/Yuri Gripas

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф выразил благодарность Владимиру Путину за помилование осужденного в России американца Роберта Гилмана. Об этом Уиткофф написал в соцсети X.

По словам чиновника, он лично встретил и приветствовал Гилмана во время его возвращения в США.

"Роберт – патриот, бывший морской пехотинец США, который с честью служил нашей стране. Теперь он наконец-то может вернуться к своей семье и получить необходимую ему медицинскую помощь. Его возвращение – еще одно свидетельство необычайного лидерства президента Трампа и непоколебимой приверженности делу возвращения американцев домой", – отметил Уиткофф.

Он добавил, что под руководством Трампа из России также были возвращены Марк Фогель и Ксения Карелина.

"Мы благодарим президента Путина за то, что он помиловал Роберта по гуманитарным соображениям, а также за его личное участие на протяжении всего этого процесса. Президент Трамп будет и впредь каждый день бороться за то, чтобы все американцы, задержанные за рубежом, благополучно вернулись домой", – заключил спецпосланник США.

Гилмана задержали 19 января 2022 года на вокзале в Воронеже за дебош в нетрезвом виде в поезде Сухум – Москва. В отделении полиции мужчина ударил правоохранителя ногой. Тогда суд приговорил его к 4,5 года колонии общего режима. Однако спустя время срок был уменьшен на год.

Новое дело в отношении мужчины было возбуждено после того, как во время отбывания наказания американец применил насилие в отношении сотрудника колонии. Впоследствии Гилман несколько раз ударил следователя и применил насилие в отношении инспектора СИЗО.

В октябре 2024 года американцу назначили 7 лет и 1 месяц колонии строгого режима, а также штраф в размере 300 тысяч рублей. В апреле 2025-го срок был увеличен еще на год.

В конце 2025-го Центральный суд Воронежа вынес Гилману еще один приговор по двум эпизодам применения насилия в отношении сотрудников ФСИН. Один из эпизодов произошел в СИЗО, когда американец не хотел отправляться в исправительную колонию, а второй – после его этапирования в ИК № 8 в Россоши.

На днях США призвали Россию освободить Гилмана. С соответствующим обращением к Москве выступили Белый дом и Государственный департамент. Позже Трамп подтвердил освобождение Гилмана, уточнив, что его доставят на военную базу Эндрюс под Вашингтоном.

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