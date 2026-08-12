Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Слова президента Польши Кароля Навроцкого о готовности Польши помогать "бить москалей" обнажают его нацистскую сущность. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Дипломат обратила внимание на высказывание Навроцкого о том, что "где бьют москаля, там Польша помогает, даже если непосредственно в этой войне не участвует".

Представитель российского дипведомства отметила, что в связи с этими словами Москва опубликовала заявление. Затем МИД Польши ответил на него статистическими данными о польской экономике и уровне ВВП, сравнив показатели двух стран. Захарова усомнилась в этих показателях.

"Я считаю, что ВВП на душу населения в Польше даже выше тех параметров, о которых сказал МИД Польши, потому что Навроцкого за душу считать нельзя", – указала представитель МИД РФ.

Кроме того, тех, кто оправдывает нацизм и коллаборационистов Третьего рейха, также нельзя считать за человеческие души. По ее словам, приведенные суммы можно разделить на меньшее количество людей, и тогда показатели будут выше. Она также подчеркнула, что именно СССР "отрывал от себя", чтобы помочь Польше стать благополучной страной.

Ранее польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш признал, что вероятность полномасштабного военного нападения России на Польшу отсутствует. При этом Косиняк-Камыш обвинил Москву в активизации диверсионной, провокационной и пропагандистской деятельности на территории Польши. Каких-либо примеров таких шагов РФ министр не приводил.

