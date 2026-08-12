Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 августа, 07:22

Происшествия

Верховный суд разрешил конфисковывать авто, в котором перевозились наркотики

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Верховный суд признал законной конфискацию автомобиля, если осужденный использовал его для приобретения, перевозки или хранения наркотиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение высшей судебной инстанции.

В частности, речь идет о деле жителя Чувашии Алексея Краснова, которого приговорили к 5 годам и 10 месяцам колонии за покушение на сбыт гашиша. Задержанный хранил расфасованный наркотик в припаркованном автомобиле для последующей продажи.

Суды отказались конфисковать машину, так как в ней не было тайников. Заместитель генпрокурора обжаловал это решение, подчеркнув, что автомобиль использовался для совершения преступления, а значит, должен быть изъят.

Верховный суд согласился с доводами прокуратуры. В инстанции указали, что приобретение, перевозка и хранение наркотиков в рамках покушения на сбыт были совершены с использованием автомобиля, поэтому он является средством совершения преступления и подлежит конфискации.

При этом суд постановил изъять машину, даже несмотря на то, что после вынесения приговора Краснов успел продать ее другому человеку.

Ранее в подмосковном Ступине полицейские задержали 50-летнего мужчину, на дачном участке которого среди кустов малины выращивалась конопля. Изъяты 96 кустов и еще 21 высушенное растение на чердаке. Экспертиза подтвердила, что это марихуана.

Задержанный признался, что купил семена и выращивал их для себя продолжительное время. Возбуждено уголовное дело.

Читайте также


судыпроисшествия

Как покупная еда становится смертельно опасной из-за инородных тел?

Чаще всего происшествия с едой случаются на производстве

Читать
закрыть

Почему треш-стримы продолжаются даже после запрета в РФ?

Эксперты уверены: даже страх применяемых мер остановит не всех

Читать
закрыть

Как устроен рынок платных помощников в Москве?

Отстоять очередь поможет трамидатор, а чтобы решить вопросы в городе можно найти "своего человека"

Стоимость простых поручений обычно начинается от 500–1 000 рублей в час

Читать
закрыть

Чем идентификация грибов при опасен сбор и помощи нейросетей?

Эксперты уверены: большую часть видов ИИ не определит

Среди зонтиков есть ядовитые виды, которые не распознаются по внешнему виду

Читать
закрыть

Как снизить риск меланомы и не пропустить первые признаки?

Для профилактики важно использовать SPF и быть осторожными у воды

Читать
закрыть

Как не просчитаться при выборе глэмпинга для отдыха?

При выборе стоит зайти в Реестр средств размещения, изучить сайт и почитать отзывы

Важно смотреть и на масштаб

Читать
закрыть

К чему приведет удаление сервисов "Яндекса" из AppStore?

Эксперты считают действия Apple конкурентной борьбой против российских разработчиков

Под удар попадут те программы, которые популярны в РФ и имеют западные альтернативы

Читать
закрыть

Почему россияне заразились "зудом купальщика" на озере Тургояк?

Эксперты уверены: все дело в водоплавающих птицах и животных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика