Верховный суд разрешил конфисковывать авто, в котором перевозились наркотики

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Верховный суд признал законной конфискацию автомобиля, если осужденный использовал его для приобретения, перевозки или хранения наркотиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение высшей судебной инстанции.

В частности, речь идет о деле жителя Чувашии Алексея Краснова, которого приговорили к 5 годам и 10 месяцам колонии за покушение на сбыт гашиша. Задержанный хранил расфасованный наркотик в припаркованном автомобиле для последующей продажи.

Суды отказались конфисковать машину, так как в ней не было тайников. Заместитель генпрокурора обжаловал это решение, подчеркнув, что автомобиль использовался для совершения преступления, а значит, должен быть изъят.

Верховный суд согласился с доводами прокуратуры. В инстанции указали, что приобретение, перевозка и хранение наркотиков в рамках покушения на сбыт были совершены с использованием автомобиля, поэтому он является средством совершения преступления и подлежит конфискации.

При этом суд постановил изъять машину, даже несмотря на то, что после вынесения приговора Краснов успел продать ее другому человеку.

Ранее в подмосковном Ступине полицейские задержали 50-летнего мужчину, на дачном участке которого среди кустов малины выращивалась конопля. Изъяты 96 кустов и еще 21 высушенное растение на чердаке. Экспертиза подтвердила, что это марихуана.

Задержанный признался, что купил семена и выращивал их для себя продолжительное время. Возбуждено уголовное дело.