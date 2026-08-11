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11 августа, 09:03

Происшествия

Полицейские в Ступине задержали мужчину, выращивавшего коноплю среди малины

Фото: mvdmedia.ru

В подмосковном Ступине сотрудники полиции задержали 50-летнего мужчину, который подозревается в незаконном обороте наркотиков, сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данным ведомства, мужчина, ранее судимый за аналогичное преступление, на своем дачном участке в селе Мещерино среди кустов малины выращивал коноплю.

При осмотре территории оперативники изъяли 96 кустов, визуально схожих с коноплей, а на чердаке дома обнаружили 21 высушенное растение. Экспертиза подтвердила, что изъятые части растений являются марихуаной.

При этом задержанный признался, что купил семена конопли и выращивал их для личного употребления уже продолжительное время.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконный оборот наркотиков без цели сбыта" и "Незаконное культивирование наркосодержащих растений в крупном размере". Мужчина заключен под стражу.

Ранее в столице был задержан 33-летний мужчина, который организовал в своей квартире плантацию конопли. Во время осмотра жилья у него была найдена банка марихуаны, а также сухие кусты и обломки растений, развешанные по комнате. Общий вес изъятого – 1,1 килограмма.

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