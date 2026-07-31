В Москве задержали двух мужчин, перевозивших более 10 кг наркотиков

Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В Москве задержали двух злоумышленников, перевозивших более 10 килограммов мефедрона для последующего сбыта. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, фигуранты забрали крупную партию из тайника, координаты которого им передал соучастник через мессенджер. Наркотики они должны были доставить к месту хранения, расфасовать на более мелкие партии и подготовить к сбыту через закладки. Места закладок планировалось сообщить тому же соучастнику.

Мужчинам предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ ("Покушение на сбыт наркотических средств"). Оба фигуранта заключены под стражу.

Ранее в Зеленограде полицейские пресекли деятельность наркопритона в 4-м микрорайоне. Силовики задержали 46-летнюю местную жительницу, также из квартиры изъяты вещественные доказательства. Посетители привлечены к административной ответственности. Против хозяйки возбуждено уголовное дело.