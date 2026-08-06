В Азербайджане заявили о готовности поставлять газ Украине

Фото: depositphotos/63ru78

Баку может начать поставлять природный газ Киеву, если это будет необходимо. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе пресс-конференции с исполняющим обязанности министра иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

Он отметил, что азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR уже давно пришла на украинский рынок и имеет много планов по сотрудничеству в сфере энергетики.

Байрамов добавил, что страна также хотела бы использовать подземные газовые хранилища Украины для расширения региона энергетической безопасности. Он назвал это перспективным направлением для сотрудничества Баку и Киева.

Ранее стало известно, что энергетическая компания SPP из Словакии начала переговоры с "Газпром экспортом" о возможных поставках природного газа из России в первые три квартала 2027 года. Словакия также выступила против планов Евросоюза полностью запретить импорт российского СПГ в 2027-м.

