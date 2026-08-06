Силы ПВО сбили 281 вражеский БПЛА над российскими регионами

Фото: MAX/"Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 281 украинский беспилотный летательный аппарат над территориями российских регионов и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что все беспилотники были самолетного типа. Их уничтожили дежурные средства ПВО 6 августа в период с 08:00 до 20:00.

БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тверской и Тульской областями, столичным регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, Республикой Татарстан и над акваторией Черного моря.

Ранее стало известно, что в ночь на 6 августа российские силы ПВО отразили самую массированную атаку беспилотников на Ярославскую область с начала СВО. Всего военные нейтрализовали 88 украинских БПЛА.

В результате обошлось без жертв и пострадавших, однако сгорел частный дом. Кроме того, в нескольких многоквартирных зданиях выбиты стекла и есть повреждения личного транспорта.

