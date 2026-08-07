Минтранс РФ предложил разрешить устанавливать защиту от БПЛА при ремонте дорог

Фото: mil.ru

Минтранс РФ предложил разрешить устанавливать защитные конструкции от БПЛА при ремонте и содержании автомобильных дорог. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к проекту приказа ведомства.

В документе подчеркивается, что сейчас такие работы не входят в утвержденный перечень. Из-за чего их нельзя выполнять в рамках капитального ремонта, ремонта и содержания дорог.

Необходимость изменений в Минтрансе объяснили тем, что объекты транспортной инфраструктуры подвергаются атакам украинскими дронами, что создает угрозу безопасности граждан и дорожного движения.

Ранее СМИ сообщили, что частный бизнес в России сможет закупать оружие крупного калибра и технику для защиты от атак БПЛА. В частности, компании и предприятия смогут закупать турели, зенитные артиллерийские комплексы, радиолокационные средства и комплексы радиоэлектронной борьбы.