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07 августа, 04:59

Общество

Единые правила работы долговых консультантов разработали в РФ

Фото: depositphotos/fizkes

Банк России, Федеральная антимонопольная служба и Ассоциация банков России совместно с участниками рынка долгового консультирования разработали меморандум, призванный упорядочить работу с гражданами-должниками. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждения.

Документ устанавливает единые подходы к информированию должников, требования к самим консультантам, порядок заключения договоров, оплаты услуг и перечень запрещенных практик. В ЦБ назвали меморандум первым шагом к формированию понятного и прозрачного рынка, который в перспективе должен получить законодательное регулирование.

Среди ключевых ограничений – запрет склонять клиентов к уклонению от обязательств и сокрытию имущества, а также гарантировать списание долгов в рекламе. Оплата услуг консультантов допускается только по факту достижения оговоренного результата и в фиксированном размере, любое авансирование или предоплата исключены. После апробации правил на практике планируется подготовка профильного закона.

Ранее в России предложили приостанавливать работу коллекторов на 90 дней за нарушения. Текущие штрафы по статье 14.57 КоАП РФ (от 50 до 500 тысяч рублей) для крупных игроков рынка превратились в "рядовые операционные издержки", лишившись превентивной функции. Предлагаемый механизм позволил бы ФССП оперативно блокировать кол-центры нарушителей.

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