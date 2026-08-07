11 мирных жителей пострадали при атаке хуситов в Саудовской Аравии

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В Саудовской Аравии в результате ударов, нанесенных движением "Ансар Аллах", ранения получили одиннадцать мирных жителей. Об этом на пресс-конференции сообщил официальный представитель аравийской коалиции бригадный генерал Турки аль-Малики.

Инцидент произошел в городе Наджран. Среди пострадавших оказались граждане нескольких государств. Так, ранения получили семеро саудовцев, в том числе женщина и четырехлетний ребенок, который был госпитализирован с ожогами второй степени.

Кроме того, травмы зафиксированы у одного йеменца, двух египтян и одного пакистанца, находящихся на территории королевства.

Представитель коалиции охарактеризовал случившееся как террористическую атаку на гражданские объекты. Он подчеркнул, что действия хуситов являются грубым нарушением международного гуманитарного права.

Ранее члены движения "Ансар Аллах" атаковали при помощи баллистических ракет саудовский нефтяной танкер Wafa в северной части Красного моря. Всего с начала морской блокады 22 июля хуситы атаковали 8 саудовских судов. Также они заявляли о возможности расширения операции, чтобы закрыть все маршруты для Саудовской Аравии.