В домах на севере Москвы установят еще 11 платформ для маломобильных жителей

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

В Северном административном округе Москвы в 2026 году по заявкам жителей установят 11 подъемных платформ в подъездах многоквартирных домов, сообщил заместитель руководителя департамента капитального ремонта Евгений Адамов.

Семь подъемников уже смонтированы. После завершения обследования и проектирования работы начнутся еще в четырех подъездах. Шесть платформ появятся в районе Восточное Дегунино, по две в Дмитровском и Западном Дегунине и одна – в Ховрине.

По словам Адамова, чтобы колясочник мог самостоятельно выезжать на улицу и возвращаться в подъезд, одновременно создается безбарьерная среда: устанавливаются пандусы, поручни на входе, двери с доводчиками, которые открываются дистанционно.

Для обеспечения безопасности во время спуска и подъема платформа оснащается системами визуального и диспетчерского контроля, которые к тому же предотвращают ее нецелевое использование.

Если позволяет площадь подъезда, устанавливают вертикальные платформы – мини-лифты, поднимающиеся на высоту до четырех метров, при этом лестница остается свободной. Когда места недостаточно, на стену параллельно лестничному маршу монтируют наклонные подъемники – в сложенном виде они почти не видны и не создают помех для жильцов.

Техническую возможность установки определяют межведомственные комиссии в каждом округе. Затем проектировщики выбирают тип платформы с учетом ГОСТов и строительных норм, а проект проходит государственную экспертизу.

Раз в год проводится техосмотр, поскольку платформа приравнена к лифту. Специализированная организация, в свою очередь, выполняет ремонт. Для подачи заявки необходимо обратиться в интернет-приемную на сайте департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Потребуются постоянная регистрация в столице и врачебная рекомендация об использовании кресла-коляски. Согласование с собственниками других квартир не требуется – это закреплено в Жилищном кодексе.

Ранее также сообщалось, что в Западном административном округе столицы будет установлено 26 подъемных платформ. Семь из них появятся в Ново-Переделкине, пять – в Тропарево-Никулине, по три – в Крылатском и Солнцеве. Еще по две платформы появятся в Очаково-Матвеевском и Фили-Давыдкове, а в Кунцеве и Раменках – по одной.

