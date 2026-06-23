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23 июня, 11:55

Город

Системы электроснабжения заменят в почти 500 домах Москвы в рамках капремонта

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства заменят системы электроснабжения в почти 500 домах в рамках капитального ремонта в 2026 году. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что в столичную программу капремонта вошли свыше 30 тысяч жилых домов, общая площадь которых составляет более 330 миллионов квадратных метров. С 2015 года системы электроснабжения обновили в более чем 8,3 тысячи домов.

Вице-мэр напомнил, что в рамках программы специалисты прокладывают новые кабель-каналы, обустраивают лотки в подвалах и на чердаках, протягивают силовые кабели.

Кроме того, в подъездах появляются энергосберегающие светильники с датчиками движения и новые выключатели. Обязательно меняются щитки, электрические сети и распределительные устройства. Также в каждом доме устанавливают аварийное освещение, работающее, если здание обесточено. Встроенные аккумуляторы позволяют лампам функционировать около 6 часов без перерыва.

Вместе с тем с начала года специалисты бесплатно заменили около 70 тысяч электросчетчиков в жилых домах Москвы. Всего в 2026-м планируется заменить порядка 200 тысяч приборов учета электроэнергии. Они прослужат 30 лет.

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