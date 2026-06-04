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04 июня, 14:09

Город

Около 70 тыс электросчетчиков заменили в домах Москвы с начала года

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Порядка 70 тысяч электросчетчиков бесплатно заменили в столичных домах с начала года. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Как рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, всего в 2026 году в Москве планируют заменить около 200 тысяч приборов учета электроэнергии. Это делается бесплатно, так как с 2020 года ответственность за организацию учета электроэнергии в столичных многоквартирных домах несет "Мосэнергосбыт".

Специалисты меняют старые счетчики на новые многотарифные приборы, которые прослужат 30 лет. Также устанавливается оборудование, позволяющее в дальнейшем подключать их к умной системе учета электроэнергии. Благодаря этому горожане смогут не передавать данные самостоятельно – система начнет делать это автоматически.

О дате проведения работ сообщается заранее. Информация появляется на стендах в подъездах или у домов.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила, что проверит навязывание гражданам определенных видов счетчиков со стороны управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций.

Граждане пожаловались, что УК предлагает им установку счетчиков от конкретного производителя. В случае отказа начисления производятся по установленным региональным органом власти нормативам, а не по фактическому объему потребления ресурса.

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