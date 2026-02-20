График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

20 февраля, 10:59

Общество

ФАС проверит навязывание россиянам определенных видов счетчиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит навязывание гражданам определенных видов счетчиков со стороны управляющих компаний (УК) и ресурсоснабжающих организаций. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Поступили обращения граждан о том, что управляющие компании и ресурсоснабжающие организации навязывают им установку индивидуальных показателей учета (ИПУ) холодного и горячего водоснабжения от конкретного производителя", – уточнили в службе.

В случае отказа начисления производятся по установленным региональным органом власти нормативам, а не по фактическому объему потребления ресурса. В результате гражданам могут приходить счета с повышенными показателями.

Ведомство проанализирует ситуацию, соответствующее поручение о проведении проверок ФАС направит во все территориальные органы службы.

При этом служба отметила необходимость установки ИПУ воды в соответствии с действующим законодательством.

Ранее ФАС заявила, что в России не проводилось никаких изменений тарифов ЖКХ с 1 января. Однако с начала года была проведена корректировка стоимости коммунальных услуг на 1,7% по причине изменения базовой ставки НДС.

Кроме того, из тарифов на ЖКУ в 2025 году был исключен 51 миллиард рублей экономически необоснованных затрат.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал внимательно отслеживать случаи резкого роста цен на жилищно-коммунальные услуги в России. По его словам, нужно мониторить эту ситуацию и при необходимости принимать меры.

