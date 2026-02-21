Несколько человек пострадали в результате атаки БПЛА на Удмуртию

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один из объектов в Удмуртии подвергся атаке украинских БПЛА ночью в субботу, 21 февраля. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в своем канале в мессенджере Max.

По предварительной информации, есть повреждения и пострадавшие. Им оказывается необходимая медпомощь. Подробности происшествия уточняются.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью FPV-дронов нанесли удар по больнице в селе Воронок Стародубского муниципального.

В результате атаки здание клиники получило повреждения, медицинский легковой автомобиль был полностью уничтожен. Никто из местных жителей не пострадал.