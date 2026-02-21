Три человека погибли при пожаре в Красноярском крае

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в двухквартирном жилом доме села Тубинск в Идринско-Краснотуранском округе Красноярского края. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В результате происшествия погибли трое мужчин. Еще три человека получили травмы. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Пожар был ликвидирован на площади 64 квадратных метра. Для его тушения были задействованы 7 человек и 2 единицы спецтехники.

Ранее возгорание произошло в парк-отеле в Иркутске. В здании загорелась кровля на площади 500 квадратных метров. Из двухэтажного комплекса самостоятельно эвакуировались 20 человек.