Пожар произошел в парк-отеле в Иркутске

Фото: vk.com/irk38mchs

Пожар охватил парк-отель в Иркутске, где, по предварительным данным, горит кровля на площади 500 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.

Из двухэтажного комплекса, расположенного на Старокузьмихинской улице, самостоятельно эвакуировались 20 человек. На месте происшествия с возгоранием борются 27 человек и 7 единиц техники.

Ранее пожар произошел в офисном центре "Прииск" на севере Москвы. Уточнялось, что на первом этаже здания находятся автомастерские.

Ликвидировать возгорание удалось на площади 80 квадратных метров. Пожарные спасли из здания 16 человек, 6 из которых передали медикам для осмотра. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.