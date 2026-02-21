The Times: участие россиян под флагом РФ в ОИ-2028 неизбежно

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Российские спортсмены смогут выступить под национальным флагом на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 2028 году. Об этом сообщил журналист британской газеты The Times Оуэн Слот.

Он отметил, что "российский знаменосец на Играх в Лос-Анджелесе теперь кажется неизбежным". По словам журналиста, Россия будет полноценно представлена в неофициальном общекомандном зачете.

Слот также назвал допуск российских паралимпийцев на ОИ в Италии под флагом первым значимым шагом на пути возвращения спортсменов.

Летние Игры в Лос-Анджелесе пройдут с 21 июля по 6 августа 2028 года.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что все спортсмены должны свободно соревноваться под флагами своих стран. По его словам, Олимпиада и Паралимпиада являются спортивными состязаниями, а не политическими гонками. Песков подчеркнул, что спорт никогда не должен быть жертвой политики.

При этом МПК пересмотрел решение о допуске сборной России на Игры 2026 года, разрешив подавать заявки на приглашения лыжникам, сноубордистам и горнолыжникам. После этого 6 российских спортсменов получили приглашения на Паралимпийские игры.

