МПК изменил решение по допуску сборной России на Паралимпиаду

Фото: 123RF.com/haritonoff

Международный паралимпийский комитет (МПК) пересмотрел решение о допуске сборной России на Игры 2026 года, разрешив подавать заявки на приглашения лыжникам, сноубордистам и горнолыжникам. Об этом в беседе с ТАСС заявил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

Рожков напомнил, что 23 октября 2025 года пресс-служба МПК заявила о невозможности для россиян квалифицироваться на зимнюю Паралимпиаду 2026-го из-за позиции международных федераций.

"Сегодня ситуация поменялась. МПК изменил свое решение и проинформировал ПКР и все членские организации о том, что в лыжных гонках, горнолыжном спорте и сноуборде ПКР на общих условиях может подавать заявки на получение двухсторонних приглашений", – уточнил он.

В начале декабря прошлого года Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до турниров Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). В частности, спортсменам из РФ разрешили участвовать в турнирах в нейтральном статусе, а российским паралимпийцам – под национальным флагом и гимном.

Комментируя данное решение, Владимир Путин назвал большой победой возвращение паралимпийцам государственных символов на соревнованиях. Президент также подчеркнул важность работы Паралимпийского комитета РФ в развитии адаптивного спорта и достижении выдающихся результатов российскими спортсменами на международных турнирах.

