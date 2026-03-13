13 марта, 17:53

Почти 50% заявок на Нацпремию для управленцев поступило от муниципальных руководителей

Фото: пресс-служба АНО "Таврида.Арт"

В России завершилась заявочная кампания первой Национальной премии для управленцев в сфере культуры. Экспертный совет уже приступил к оценке поданных заявок, сообщила пресс-служба АНО "Таврида.Арт".

Премия учреждена Минкультуры России в 2025 году с целью выразить признание и поддержку управленцам отрасли, которые показывают эффективность и развивают значимые проекты.

Подать заявку могли представители руководящего состава профильных ведомств, культурных и образовательных учреждений, художественные руководители творческих коллективов и объединений, организаторы, программные директора, режиссеры и продюсеры культурных проектов.

По уровню управленческой принадлежности 49% заявок от общего числа поступило от управленцев муниципального уровня, 34 и 16% от руководителей регионального и федерального уровня соответственно.

По категориям структур, которые представили соискатели, больше всего заявок принадлежит руководящему составу учреждений культуры, в том числе образовательных, государственных и негосударственных организаций – на их долю приходится 60% от общего количества заявок.

Вторую по величине группу составили заявки от руководителей культурных проектов – 31%. При этом самой малочисленной категорией стали заявки от представителей руководящего состава органов власти в сфере культуры – 9%.

В то же время анализ заявок показывает заметное преобладание соискательниц: 66% заявок подали женщины, а 34% – мужчины. Более того, 3% от общего числа заявок подали управленцы в возрасте старше 65 лет.

Регионами-лидерами по числу заявок стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский и Красноярский края, Нижегородская область. Высокая активность также зафиксирована со стороны Подмосковья, Свердловской области, Пермского края, Башкирии и Татарстана.

Заявки оценивает экспертный совет премии. В него вошли 47 человек, среди них – представители органов власти и федеральных общественных организаций, директора государственных культурных учреждений, эксперты в области культуры и другие.

В частности, совет представляют директор Третьяковской галереи Ольга Галактионова, гендиректор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда, композитор Игорь Матвиенко, гендиректор Центрального музея Великой Отечественной войны 1941–1945 годов Александр Школьник и другие. Председатель совета – замминистра культуры РФ Сергей Першин, а секретарь – гендиректор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

Заявки, которые прошли отбор на уровне экспертного совета, будут рассмотрены членами наблюдательного совета. По его решению будут определены лауреаты и победители в специальных номинациях.

В основных номинациях – "Управленцы федерального уровня", "Управленцы регионального уровня", "Управленцы муниципального уровня" – определят 9 лауреатов. В спецноминациях "СВОя культура", "Творческая команда страны", "Молодежь в культуре", "Хранитель культурных ценностей" и спецноминации тематического года выделят достижения управленцев в сфере культуры, чьи обязанности выходят за рамки стандартных критериев оценки.

Церемония вручения нацпремии пройдет 25 марта. Она будет приурочена к профессиональному празднику – Дню работника культуры.

Ранее почти 140 заявок от специалистов российской киноиндустрии поступило на премию "Москино" и Киностудии имени М. Горького "Цех за кадром". Ее учредили для тех работников киноиндустрии, чья работа часто остается за кадром. Всего будет 12 номинаций.

