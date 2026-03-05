Почти 140 заявок поступило на московскую премию "Цех. За кадром"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Почти 140 заявок от специалистов отечественной киноиндустрии поступило на премию "Москино" и Киностудии имени М. Горького "Цех. За кадром". Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Премию учредили для работников киноиндустрии, чья работа, как правило, остается за кадром. Всего будет 12 номинаций, среди которых "Гримерный цех", "Цех компьютерной графики", "Цех консультантов", "Реквизиторский цех", "Осветительский цех" и другие.

"Большинство заявок поступило от художников-постановщиков и звукорежиссеров. Лауреатов определит жюри. Церемония награждения пройдет в апреле", – сказала Сергунина.

Среди участников – специалисты, которые работали над фильмами, вышедшими в 2025 году. Это семейные и приключенческие проекты, а также кинокартина о Великой Отечественной войне "В списках не значился" и лента "Лермонтов".

Отмечается, что киноотрасль в столице развивается в том числе благодаря проекту "Москва – город кино". В структуре московского кинокластера – Киностудия Горького, кинозавод "Москино", сеть кинотеатров, кинокомиссия, киноплатформа и кинопарк. В городе есть все необходимое для создания больших проектов: павильоны, реквизит, оборудование, костюмы.

Ранее Сергей Собянин заявил, что московский кластер производства кино и медиа станет одним из самых больших в России. Мэр выразил уверенность, что его мощности будут забронированы на месяцы вперед, а также востребованы среди крупнейших студий страны.

