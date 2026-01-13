На Киностудии Горького подвели итоги юбилейного года и рассказали о планах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

В 2025 году Киностудия имени М. Горького, находящаяся в ведении столичного Депкульта, отпраздновала свое 110-летие. За этот год было реализовано множество значимых проектов: от модернизации производственных мощностей до выпуска киноленты "Письма Деду Морозу" и установки памятника создателям "Семнадцати мгновений весны", передает портал мэра и правительства Москвы.

По словам главы департамента культуры Алексея Фурсина, юбилей киностудии стал важным этапом в ее развитии. В 2025-м студия значительно расширила свои площади и модернизировала производство. Были организованы фестивали, образовательные программы, съемки и премьеры, что способствовало возрождению кинопроизводства.

"Сегодня это уникальная киностудия полного цикла с собственным продюсерским центром. Она превращается в многофункциональный хаб с множеством сервисов и возможностей развития для молодых специалистов", – добавил он.

В прошлом году масштабная модернизация Киностудии вышла на финишную прямую. С конца 2023 года, после передачи в управление правительству Москвы, на территории студии развернулись масштабные строительные и ремонтные работы. Эти мероприятия охватывают 2 площадки: исторические территории на улице Сергея Эйзенштейна и в Валдайском проезде. В результате площадь Киностудии увеличилась почти вдвое и достигла 100 тысяч квадратных метров.

На сегодняшний день на улице Сергея Эйзенштейна возведены 3 новых здания общей площадью 11 тысяч квадратных метров. Среди них – производственно-павильонный комплекс площадью 5,5 тысячи "квадратов", включающий съемочный павильон и 2 цифровые студии. Также построены комплекс костюма и реквизита (4,8 тысячи "квадратов") и сервисный центр киностудии (727 "квадратов").

Там же завершился капитальный ремонт возведенного в 1970-х годах многофункционального зала "Горький Холл", который ранее был широкоформатным кинотеатром. После пожара в 2000-х здание находилось в аварийном состоянии.

Новый "Горький холл" рассчитан на 300 зрителей и занимает 670 квадратных метров. Зал оснащен новейшим оборудованием, позволяющим проводить кинопоказы, просветительские мероприятия, паблик-токи, форумы и другие культурные события. Благодаря своей универсальности "Горький холл" может легко трансформироваться для решения различных задач, включая многокамерные съемки, трансляции и синхронный перевод.

Здесь уже прошли церемонии открытия и закрытия II Московского международного кинофестиваля молодежных фильмов "Высоко", пресс-джанкет с актерами и режиссером фильма "Письмо Деду Морозу". Также состоялось прямое включение из Аргентины с участием исполнительницы одной из главных ролей Наталии Орейро, а еще прошла церемония открытия XII Международного фестиваля "Дни короткометражного кино" и другие мероприятия.

На второй площадке Киностудии Горького, расположенной в Валдайском проезде, подходит к завершению строительство нового студийно-производственного комплекса, в котором разместятся 10 современных павильонов для съемок, просмотровые залы, аппаратные комнаты, гримерки и другие служебные помещения. Павильоны будут оснащены просторными пространствами шириной до 42 метров и высотой от 12 до 22 метров. Уникальная шумоизоляция позволит проводить съемки с высоким качеством звука.

Вместе с тем активно развивается и павильон виртуального продакшена "Виртуальная студия Горького 55.8". С 2023 года там было создано более 100 проектов разнообразных форматов, из них свыше 30 – в 2025-м. Среди них рекламные ролики, музыкальные клипы, игровые и документальные фильмы, а также сериалы. В числе последних работ – клип на песню Bearwolf "Ястребы" для фэнтези-сериала "Этерна". Павильон также использовался для съемок в рамках XVII Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".

Особое внимание уделяется возрождению на киностудии собственного кинопроизводства. Например, 27 ноября состоялась премьера "Письма Деду Морозу" – самого крупного игрового проекта, реализованного после масштабной модернизации студии. Фильм получил высокие ожидания на платформе "Кинопоиск" перед премьерой, а в первый уик-энд новогодняя комедия стала самой успешной новинкой.

В настоящее время Киностудия Горького реализует более 20 проектов, включая игровые и неигровые фильмы. В 2025-м там были завершены съемки шести игровых лент, включая комедию "Московская касса невест", современное продолжение знаменитой дилогии по одноименной книге Владимира Аленикова "Новейшие приключения Петрова и Васечкина в горах Кавказа", фэнтезийная сказка "Дива", а также семейные комедии "Приключения желтого чемоданчика" и "Сказка о потерянном времени".

Помимо этого, студия совместно с Научно-исследовательским финансовым институтом Минфина РФ работает над спортивной комедией "Большая волна", которая также затрагивает тему финансовой грамотности среди молодежи.

Кроме того, студия активно развивает документальное кино. Сейчас в производстве находятся фильмы "Наше хрупкое счастье", "Служба Солнца" и "Грибное царство". При этом в прошлом году картины Киностудии Горького были отмечены 15 наградами и представлены на 40 российских и международных кинофестивалях.

Также в 2025-м киностудия организовала 2 крупных международных кинофестиваля. Первый из них, XX Международный кинофестиваль научно-популярных и исследовательских фильмов "Мир знаний", прошел в Москве с 26 по 30 марта. Это событие впервые состоялось в столице и было приурочено к 110-летию киностудии. За 5 дней его посетили более 5 тысяч зрителей, которые увидели свыше 55 фильмов из России, Испании, Ирана, Сербии, Индии, США и Панамы.

Особенностью мероприятия стала образовательная программа для подростков. Участники могли работать в лабораториях парка "Зарядье" и посещать мастер-классы в "Кинокампусе Горького". Дополнительно на фестивале была организована выставка-инсталляция Art&Science с интерактивной медиаскульптурой Plantoverse 2.0 в Московском планетарии.

Второй фестиваль, II Международный кинофестиваль молодежных фильмов "Высоко", прошел в мегаполисе с 25 по 28 сентября. В течение четырех дней зрители бесплатно посмотрели более 60 фильмов из 14 стран. Показы проводились на нескольких площадках, среди которых были кинотеатры "Пионер", "Факел", "Искра" и "Спутник".

Более того, студия стала центральной площадкой Московской международной недели кино. С 24 по 27 августа гости могли присоединиться к программе "Большая история большого кино. 110 лет Киностудии Горького", включавшей мастер-классы, публичные беседы со звездами, экскурсии, киноквиз и творческие занятия. Например, участники встретились с актерами Дарьей Балабановой, Софьей Лебедевой и Алексеем Воробьевым.

С 1 июня по 14 сентября Киностудия Горького принимала участие в городском проекте "Лето в Москве". В его рамках было организовано 14 экскурсий, которые посетили 290 человек. Участники узнали много нового об истории российского кинопроизводства.

При этом уже в декабре студия стала участником проекта "Зима в Москве" и получила статус официальной площадки. Посетители могли насладиться специальной обзорной экскурсией, встретиться с режиссерами и принять участие в мастер-классах или кинопоказах.

Помимо этого, впервые на территории киностудии прошла новогодняя ярмарка мастер-классов, где были организованы 4 мастерские по популярным направлениям "Кинокампуса Горького". Гостям предлагалось посетить занятия по мобильному фильммейкингу, операторскому мастерству, созданию комиксов и искусству художника-постановщика. Один из зимних дней был полностью посвящен знакомству с основами гейм-дизайна, а другой – встрече с представителями кастинг-директоров.

Более того, в 2025 году студия существенно расширила свои экскурсионные программы, предложив новые форматы для посетителей разных возрастов. Одним из значимых событий стал запуск первой иммерсивной экскурсии "Ей покоряется кино", которая была посвящена творчеству режиссера Татьяны Лиозновой.

В свою очередь, для семейного досуга с детьми создана программа "Кино в движении". Она включает знакомство с историей киносказок и мастер-класс по изготовлению бумажной кинопленки. Для подростков и взрослых предусмотрена программа "Герои твоего кино", где можно узнать об истории киностудии и создать акварельные портреты персонажей.

Особой популярностью также пользуется "Мастерская киноплаката". Там участники изучают историю кино через афиши и создают свои работы в технике коллажа.

В ноябре и декабре 2025 года Киностудия Горького совместно с Дептрансом организовала серию бесплатных лекций на речном маршруте ЗИЛ – Печатники. Лекции были посвящены истории и современному состоянию кинематографа.

Еще одним направлением, над которым работает студия, является креативное пространство для детей и подростков "Кинокампус Горького". В ответ на растущий интерес к долгосрочным программам, набор участников на период 2025/2026 годов был увеличен почти вдвое. Для детей и подростков в возрасте от 8 до 17 лет предусмотрено 20 групп по 6 творческим направлениям: актерское мастерство, озвучивание и дубляж, кинопроизводство, создание комиксов, а также 2 новые программы – цифровое искусство и мобильный киномейкинг-блогинг. На данный момент в этих группах занимаются 256 человек.

Кроме того, киностудия активно поддерживает представителей профильных специальностей, работа которых часто остается незамеченной широкой аудиторией, несмотря на всю важность. В частности, в 2025 году стартовала ежегодная индустриальная премия "Цех. За кадром", ставшая первой в России наградой для профессионалов киноиндустрии: операторов, консультантов, каскадеров, художников по гриму и костюму и других мастеров, творящих магию кино. Первую церемонию награждения планируют провести весной 2026-го.

Особый акцент студия делает на специальные юбилейные проекты. Например, в мае, в честь 80-летия Победы и 110-летия компании, Киностудия Горького организовала ряд мероприятий, включающих трансляцию фрагментов классических военных фильмов из золотой коллекции на медиафасадах столицы.

Вместе с тем летом на студии сделали символическую находку. В обширной коллекции костюмов и реквизита был найден уникальный барельеф, изображающий писателя Максима Горького, имя которого и носит киностудия.

В середине декабря в сквере перед главным входом на Киностудию Горького была установлена скульптурная композиция, посвященная создателям культового сериала "Семнадцать мгновений весны". На церемонии открытия присутствовали председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, министр культуры РФ Ольга Любимова, Фурсин, автор скульптурной композиции Андрей Ковальчук, актриса и кинопродюсер Анна Тихонова, кинооператор Игорь Клебанов, руководитель Культурного фонда Юлиана Семенова и дома-музея писателя Ольга Семенова.

Мероприятие приурочили к 110-летию Киностудии Горького и 105-летию Службы внешней разведки. В честь этого события также было выпущено специальное иллюстрированное издание, рассказывающее о создании романа и фильма.

Вместе с тем в конце декабря Киностудия Горького открыла специальный юбилейный сайт, где можно найти материалы об истории и знаменитых фильмах старейшей московской кинофабрики, а также информацию о новых проектах, запланированных в 2026 году.

Ранее Сергей Собянин пообещал, что Московский кластер производства кино и медиа станет одним из крупнейших в стране. Мэр подчеркнул, что мощности столичного кинокластера забронированы на месяцы вперед, а также востребованы большинством крупнейших студий России.

