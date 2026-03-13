Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 марта, 19:41

Общество
Главная / Новости /

Адвокат Зорин: штраф или лишение свободы может грозить за подглядывание в соседскую дверь

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Штраф или тюремный срок может грозить человеку, который подглядывает за соседями через замочную скважину и приоткрытую дверь. Об этом сообщает издание "Абзац" со ссылкой на заявление адвоката Александра Зорина.

Юрист напомнил о действующей в стране статье Уголовного кодекса РФ, которая защищает неприкосновенность частной жизни. По его словам, если потерпевшая сторона докажет, что злоумышленник регулярно нарушает их личное пространство, постоянно собирает о соседях информацию или использует средства для слежки, то в этом случае человеку может грозить штраф в размере от 200 тысяч рублей или лишение свободы.

Зорин добавил, что в случае если во время подглядывания использовалось служебное положение, то в таком случае грозит или штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей, или до 4 лет лишения свободы. При этом, если слежка осуществлялась за несовершеннолетним и была каким-либо образом распространена, тогда злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

"В этом случае важно отличать: если человек увидел что-то случайно, один раз, то умысла там нет. Но если человек там принимает какие-то меры (надламывает дверь, высверливает дырки или пользуется уже существующими инструментами), то тогда будет умышленное нарушение", – предупредил юрист.

Однако адвокат признал, что подтвердить документально слежку со стороны соседа будет сложно.

Ранее юрист Екатерина Нечаева предупреждала, что за подглядывание в чужие окна россиянам тоже может грозить штраф или тюрьма. Если злоумышленник выложит результаты слежки в Сеть, то его могут наказать по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни.

Виновнику может грозить лишение свободы на срок до 5 лет и штраф в размере до 200 тысяч рублей. По словам юриста, если человек заметил, что сосед следит за ним, нужно фотографировать или снять его на видео – это будет доказательством при подаче заявления в полицию.

В России штраф до полумиллиона рублей может грозить за клевету в домовых чатах

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика