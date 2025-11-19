Юрист Нечаева: подглядывание в чужие окна может грозить тюрьмой

Фото: 123RF.com/peopleimages12

За подглядывание в чужие окна россиянам могут грозить штраф и даже тюрьма. Об этом в беседе с изданием "Абзац" рассказала юрист Екатерина Нечаева.

Она объяснила, что, если человек регулярно заглядывает в окна, соседи могут расценить это как вторжение в личную жизнь. А если он выложит результаты слежки в Сеть, то его могут наказать по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни.

"Виновнику может грозить лишение свободы на срок до 5 лет и штраф в размере до 200 тысяч рублей", – добавила Нечаева.

По словам юриста, если человек заметил, что сосед следит за ним, нужно фотографировать или снять его на видео – это будет доказательством при подаче заявления в полицию. В данном случае соседа привлекут к ответственности, даже если он не применял для слежки бинокль или иные средства.

